Un centro polifunzionale per ambulatori e servizi

Un nuovo centro polifunzionale a Castel di Casio. Il nuovo spazio, di circa 200 metri quadrati, di via Buferla 6, a poca distanza dalla stazione di Porretta Terme, è stato inaugurato ieri mattina. Fra i presenti il sindaco di Castel di Casio Daniele Bertacci, l’assessora ai servizi sociali Sanghita Bruno, la presidente di MondoDonna Onlus Loretta Michelini, Zara Delaini, referente presidi anti violenza per la stessa associazione, Valeria Arbizzani presidente di Isola che c’è Onlus e Licia Gualandi del centro per le famiglie dell’Unione Appennino.

L’intervento sulla struttura è costato circa 500 mila euro, di cui 415 mila euro derivanti da un piano regionale di rigenerazione urbana mentre i restanti 88 mila provengono dalle casse comunali. In realtà lo spazio era già attivo da qualche tempo, da quando sono stati resi disponibili gli ambulatori della dottoressa di medicina generale Angela Musolino e gli spazi riservati ai servizi sociali gestiti dalla stessa Unione. Già presente in struttura l’Associazione MondoDonna Onlus che assiste le donne vittime di violenza. "Il centro appena inaugurato è voluto dalla precedente amministrazione – precisa il sindaco Daniele Bertacci – a cui siamo grati per questa realizzazione e di cui condividiamo le finalità. Lo scopo è dare una risposta adeguata a situazioni di fragilità sociale". Al momento negli spazi del centro, oltre gli ambulatori medici sono già presenti lo sportello sociale il martedì dalle 9 alle 13, l’assistente sociale il lunedì dalle 9 alle 12 e l’assistente sociale tutela minori ogni primo venerdì del mese dalle 9 alle 12. E’ inoltre attivo, il terzo mercoledì del mese dalle 9 alle 12, il presidio antiviolenza Chiama ChiAma gestito dall’Associazione MondoDonna.

"L’obiettivo è creare un luogo pubblico in cui sia presente una rete di figure specialistiche – racconta l’assessora ai servizi sociali Sanghita Bruno – in una struttura dove si collocano due ambulatori e uno spazio multifunzionale da utilizzare per attività formative, di prevenzione e sensibilizzazione per il contrasto alla marginalità sociale e alla violenza. Vorremmo che all’interno dello spazio fossero organizzate anche attività laboratoriali e momenti aggregativi a servizio della collettività. Nel giro di qualche tempo ospiteremo anche i servizi del Centro per le Famiglie, la cui sede è attualmente a Marzabotto ma che si vorrebbe rendere itinerante sul territorio. Il presidio che inauguriamo, anche per la posizione estremamente raggiungibile, ha una funzione sovracomunale e risponde ad esigenze sentite dall’intera alta valle del Reno".

Fabio Marchioni