Un ‘ChatGpt’ in italiano. Sarà gestito dal Tecnopolo

Nasce un nuovo ‘Gpt’ parlerà italiano. Cineca e iGenius hanno stretto un accordo per lo sviluppo di ‘Modello Italia’, strumento di intelligenza artificiale generativa destinato ad aiutare aziende e pubblica amministrazione in settori sensibili come sanità, finanza e sicurezza. Sarà sviluppato un modello di reti neurali (‘Foundational LLM-Large Language Model’) – lo stesso che è alla alla base di strumenti come ChatGpt o Crystal –, di nuova generazione e con licenza completamente open-source. Sarà addestrato grazie al supercomputer Leonardo, gestito dal Cineca e installato al Tecnopolo, con diversi trilioni di ‘token’, e sarà caratterizzato da "un’attenzione particolare" all’ecosistema delle imprese e della Pa italiane ed europee.

‘Modello Italia’, assicurano iGenius e Cineca, "sarà progettato e allenato con dati qualitativi e controllati per assicurare che l’intelligenza artificiale sia equa e imparziale", in modo che il modello sia "privo di pregiudizi intrinseci" e possa essere utilizzato "in modo sicuro in una varietà di applicazioni".

L’obiettivo è "fornire soluzioni che possano essere implementate su larga scala con la massima sicurezza". I modelli rispetteranno "pienamente le normative vigenti" e le applicazioni saranno "sicure e affidabili".

Per il presidente del Cineca, Francesco Ubertini, "è davvero una bella notizia. L’Italia può vantare un’infrastruttura pubblica di supercalcolo tra le migliori al mondo".

La direttrice generale del Cineca, Alessandra Poggiani, rimarca: "Siamo onorati di aver intrapreso questa avventura". Uljan Sharka, fondatore e ceo di iGenius, spiega che "i modelli di linguaggio in ambito di Ai hanno il potenziale di democratizzare la conoscenza", mentre il general manager di iGenius, Stefano Parisse, aggiunge: "Siamo orgogliosi di lavorare a questo progetto".