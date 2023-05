Un chilo di coca nascosto nell’auto Arrestato corriere

Un presunto trafficante di droga albanese è stato arrestato l’altro ieri a Le Budrie (Persiceto) dalla polizia di Stato del commissariato di San Giovanni in collaborazione con i colleghi della squadra mobile di Bologna. Si tratta di un albanese di 36 anni residente nel comune di Reggio Emilia che è stato fermato in macchina mentre attraversava la frazione. Nell’auto aveva circa un chilogrammo di cocaina e circa 20.000 euro in contanti. Assieme a lui la Mobile di Reggio Emilia ha arrestato, sempre l’altro ieri, in località San Bartolomeo anche un altro albanese di 46 anni, con precedenti in materia di droga, collegato al 36enne. L’uomo nel baule della macchina, all’interno di uno zaino, aveva quasi 6 chilogrammi di cocaina, una trentina di grammi di marijuana e un revolver Taurus con matricola abrasa con 50 cartucce. All’interno dell’abitazione, poi, dentro una valigia trolley gli agenti hanno trovato oltre due chili e mezzo di hashish e la somma in contanti di circa 10mila euro. I soldi sono stati rinvenuti all’ interno di un cassetto del comodino della camera da letto. Da alcuni giorni gli investigatori delle squadre mobili di Bologna e Reggio, nell’ambito di un’attività investigativa congiunta, stavano seguendo il 36enne con precedenti legati al traffico di droga, residente a Reggio Emilia nell’area della stazione storica, sospettato di essere un corriere di significativi quantitativi di sostanza stupefacente fatta circolare in tutta la regione. E l’altro ieri, dopo alcuni giri che aveva compiuto nel Reggiano, l’albanese è stato bloccato a Le Budrie.

"L’operazione - scrive in una nota la polizia di Stato di Bologna -, ancora nella fase delle indagini preliminari, ha evidenziato da un lato la proficua collaborazione tra uffici investigativi del distretto emiliano e, dall’altro, ha confermato la capacità della criminalità di matrice albanese di commerciare rilevanti quantitativi di cocaina in Emilia Romagna".

"Esprimo – dice soddisfatta Gabriella Panarace, dirigente del commissariato di San Giovanni in Persiceto - i miei complimenti e il mio apprezzamento ai colleghi del commissariato di San Giovanni per la prontezza dell’intervento e lo spirito di collaborazione. In questo ultimo periodo abbiamo dato particolare impulso all’attività di controllo del territorio in maniera coordinata e continuativa. Certi risultati incoraggiano a proseguire nel lavoro intrapreso cercando di fare sempre il meglio al servizio dei cittadini".

Pier Luigi Trombetta