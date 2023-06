Un chiosco bar per l’estate in piazza del Popolo: bando del Comune

Un chiosco bar in piazza del Popolo a San Giovanni in Persiceto. L’amministrazione comunale intende procedere all’assegnazione in concessione di una porzione di suolo pubblico nella centralissima piazza del Popolo su cui installare una struttura temporanea per la stagione estiva. Il chiosco sarà dedicato alla vendita di alimenti e bevande. La concessione sarà eventualmente rinnovabile anche per l’estate 2024. Il termine di presentazione delle domande da far pervenire al Comune è il prossimo 11 luglio alle 10.

"L’attività di somministrazione di alimenti e bevande – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti (nella foto) – servirà da corredo e supporto all’installazione di arredo urbano verde e agli eventi estivi che si svolgeranno in piazza del Popolo nel periodo estivo. Lo scopo è quello di animare sempre più gli spazi del centro cittadino come luogo di aggregazione e valorizzazione del territorio". Il suolo pubblico dato in concessione è di 6 metri quadri e la struttura installata sarà temporanea, facilmente rimovibile. La durata della concessione temporanea è fissata, per quest’anno, a partire indicativamente dal 22 luglio fino al 15 settembre prossimo circa, con possibilità di rinnovo per l’anno prossimo.

In ogni caso, il chiosco dovrà aprire al pubblico dopo l’evento "Funkyland". Al termine del periodo di concessione dell’anno stabilito la struttura temporanea dovrà essere rimossa. "Data la sperimentalità del progetto promosso – aggiunge il sindaco –, e tenuto conto della rilevanza che esso può assumere per la comunità locale, in particolare sotto il profilo sociale e turistico per la città, l’amministrazione comunale ha stabilito di esentare, esclusivamente per il primo anno, quest’anno vale a dire, dal pagamento del canone patrimoniale previsto per l’occupazione del suolo".

p. l. t.