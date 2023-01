’Un coach come padre’: quando lo sport riscatta la vita

Appuntamento stasera alle 19 al cinema Odeon di via Mascarella per la proiezione in anteprima di ’Un coach come padre’, docufilm scritto e diretto dal regista e attore Missiliano Finazzer Flory, in collaborazione con la Fip e il patrocinio della Lega Basket, che rimette in campo la ’Hall of fame’ italiana riconosciuta dall’Nba: Gamba, Rubini, Meneghin. In sala film ci saranno il regista e il campione della Virtus e della Nazionale Renato Villalta. In particolare il racconto ruota attorno alla figura dell’uomo più vittorioso di sempre: Sandro Gamba (foto), che omaggia il suo maestro Cesare Rubini. Non manca nemmeno la testimonianza del leggendario Dino Meneghin e la partecipazione straordinaria di Dan Peterson. "Grazie al cinema – commenta Finazzer Flory – lo sport si è ripreso la dimensione epica che avevamo perso. Questa storia di basket racconta un’idea d’Italia commovente, con i coach che educano alla gloria".