Un collettivo d’arte al femminile si presenta a Ca’ la Ghironda

Inaugurata sabato scorso, sarà visitabile fino al 30 marzo la prima mostra collettiva promossa del neonato collettivo d’arte VeNature nello spazio Atelier del museo d’arte moderna Cà la Ghironda di Zola Predosa. In esposizione opere di pittura, poesia, scultura, teatro, fotografia, design tessile e collage firmate da Berenice D’Agnano, Valentina Gaggi, Giulia Grifa, Giulia Marri, Lina Moschella, Laura Pierro, Valentina Rimondi, Stefano Salvioli, Claudia Tosi e Dalila Tossani. Espressioni individuali di un cammino fatto insieme da questo gruppo nato dal desiderio di intrecciare linguaggi artistici diversi, creando un dialogo tra arti visive, performative e poetiche.

"Siamo nove donne e un uomo, uniti dalla volontà di esplorare e raccontare il nostro territorio attraverso la forza espressiva dell’arte. Per dare vita a progetti che mettano in connessione le arti, la natura e la comunità", dicono gli esponenti di questo composito gruppo che rappresenta anche un modo originale di dialogare con la città, fatto a partire da uno spazio, quello creato da Francesco Martani, che ha ispirato un modello di relazione tra artisti e con la comunità locale. Oltre alla mostra, in progetto anche opere e installazioni ispirate al paesaggio e realizzate con materiali sostenibili e temi ecologici. Poi laboratori, performance e indagine sull’identità femminile.

g. m.