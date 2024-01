Un comitato d’onore per le vittime del disastro

In occasione del 19° anniversario del disastro ferroviario avvenuto a Crevalcore (nella foto), l’amministrazione comunale, domani ricorda le 17 persone che allora persero la vita. Il Comune di Crevalcore ha inteso rinnovare la propria commemorazione, in particolare in questo anniversario che precede il ventennale dal tragico evento, tramite l’istituzione di un Comitato d’Onore. A tale Comitato hanno aderito importanti personalità istituzionali civili e religiose della comunità bolognese ed emiliano-romagnola, anche al fine di manifestare ed esprimere la propria solidarietà e sostegno nei confronti dei familiari delle vittime, ed è così composto: sindaco di Bologna, Matteo Lepore, presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, magnifico rettore dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Giovanni Molari, prefetto di Bologna, Attilio Visconti, cardinale di Bologna, arcivescovo Matteo Zuppi.

La cerimonia di domani si svolge in due tempi: alle ore 10 presso la Chiesa Arcipretale di San Silvestro, in via Matteotti a Crevalcore, celebrazione in suffragio delle vittime officiata da don Massimiliano Gazzetti, vicario generale della Città di Modena; alle 11, presso il parco "7 gennaio 2005" alla Bolognina di Crevalcore, deposizione di fiori al Cippo dedicato alle vittime.