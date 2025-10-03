Un concerto per fare festa:. A Toys Orchestra

Violini, violoncelli, trombe e un coro ‘simil-gospel’. Ma soprattutto giocattoli e compagni di gioco con cui condividere il palco. Sono questi gli ingredienti della grande festa che A Toys Orchestra porta stasera (alle 21,30) all’Estragon per celebrare la fine del tour. Nati nel 1998 ad Agropoli dall’unione fra Enzo Moretto, Ilaria D’Angelis e Raffaele Benevento, da vent’anni lavorano sotto le Due Torri. "Viviamo questo concerto come una grande festa in casa – racconta Moretto –: sistemiamo le luci, gli addobbi, prepariamo qualcosa di buono da magiare perché vogliamo che gli amici si sentano accolti". Il tutto condito da sonorità blues-rock e dallo stile ironico che da sempre li contraddistingue. Sul palco, assieme alla band, anche il violinista Rodrigo D’Erasmo e il musicista Julian Zyklus.

Non è solo la chiusura di un tour, ma anche il ritorno dopo una pausa di sei anni… "È stato un silenzio abbastanza lungo. Questo tour ci ha rimesso in gioco in un periodo in cui non era affatto scontato che tutto tornasse a funzionare. E invece è andata molto bene".

Un cammino che parte da lontano, dalla provincia di Salerno... "Veniamo da Agropoli, un paesino molto bello, ma fare musica da lì, 25 anni fa, era complicato. C’erano parecchi limiti, e questo paradossalmente ci ha aiutato: ha alimentato una determinazione quasi irrazionale. Ricordo che, pur di suonare in giro, abbiamo dormito sui pavimenti di mezza Europa: palestre, camerini, stanze dei promoter".

Come siete arrivati a Bologna? "È una città strategica per gli spostamenti ed è sempre stata estremamente vitale dal punto di vista artistico, politico e culturale. Vivo qui da quasi vent’anni ormai e Bologna continua a offrirmi stimoli, suggestioni, la libertà di essere tante cose: il musicista, il ragazzo che prende un caffè sotto casa o quello che fa una passeggiata sui colli".

La canzone ‘Life Starts Tomorrow’ ha anticipato l’ultimo album ‘Midnight again’. Anche questo è nato qui? "Sì, nel mio studio a Bologna. ‘Life Starts Tomorrow’ è nata in un momento molto difficile, segnato da forte procrastinazione, in cui rimandavo la mia vita al domani. Che alla fine vuol dire non vivere. Per questo ho curato molto la scrittura ed è diventata la canzone con cui ho voluto aprire il disco".

Il segreto di tutti questi anni insieme? "Penso sia proprio questa forma di ‘irrazionalità’, un riflesso incondizionato. Andiamo avanti percependo quello che facciamo come una missione. Non ci rendiamo davvero conto degli ostacoli. È un regalo importante che ci siamo fatti tra di noi". Amalia Apicella