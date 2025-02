Un concerto per Ludovico: "Facciamo partire le cure sperimentali"

Il teatro Alice Zeppilli di Pieve di Cento ha ospitato un concerto organizzato e sostenuto dal Comune e dall’associazione locale Pieve_Skin, per supportare la famiglia di Ludovico, un diciassettenne di Pieve, che da più di tre anni combatte contro un aggressivo sarcoma adolescenziale. La famiglia, in collaborazione con Il Resto del Carlino, ha dato vita a una raccolta fondi insieme a due onlus bolognesi, ‘Insieme per Cristina’ e ‘Amici di Beatrice’. Come ha spiegato Luigi Perrone, papà di Ludovico, "purtroppo le terapie convenzionali, come chemioterapia e radioterapia, non bastano a contenere la malattia, che si è ripresentata con grande aggressività. Abbiamo organizzato questo concerto non solo per raccogliere fondi, ma anche per sensibilizzare alle difficoltà dei pazienti, soprattutto quando le terapie riconosciute dalla medicina tradizionale non sono efficaci". "La gravità della malattia – ha proseguito Perrone – è tale che non possiamo permetterci di aspettare a lungo per l’inizio della terapia immunologica da sperimentare in una clinica tedesca. È quindi urgente trovare cure immediate, sebbene sperimentali, che possano integrare quelle sistemiche attuali off label". A fare gli onori di casa è stata l’assessore alle politiche sociali di Pieve, Milena Bregoli. In sala, oltre al sindaco Luca Borsari, erano presenti anche il parroco don Angelo Lai e i rappresentanti delle due associazioni coinvolte. "Grazie al Carlino e alla disponibilità di Insieme per Cristina e Amici di Beatrice – dice Perrone – siamo riusciti a raccogliere la cifra minima necessaria per avviare le nuove cure sperimentali, ma continuiamo a sperare di trovare una soluzione più rapida in Italia, perché le cure all’estero richiedono tempi lunghi. Per questo chiedo un sollecito alle istituzioni alle istanze già presentate".

Francesca Golfarelli