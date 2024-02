Un concorso di idee per il territorio

Si aggiudicherà 5mila euro chi presenterà un progetto innovativo per valorizzare e rilanciare Crevalcore. La somma è messa a disposizione dall’associazione ‘Per’ attraverso Lorenzo Balboni (foto), capogruppo della lista civica ‘Per Crevalcore e frazioni, attualmente in opposizione in consiglio comunale. "L’iniziativa – spiega Balboni - è rivolta ai residenti in Emilia con età compresa tra i 15 e i 30 anni che abbiano un’idea, un progetto sociale, imprenditoriale, urbanistico che possa essere proposto a Crevalcore o in una delle frazioni, e che possa migliorare il territorio". I soldi saranno assegnati o come buoni spesa da spendere nelle attività commerciali di Crevalcore o come contributo per l’apertura di un’attività commerciale sul territorio o, nel caso vinca uno studente, come contributo alle spese di istruzione. "Penso che il ‘concorso’ c sia un’opportunità -continua - e l’idea è che diventi un progetto continuativo da riproporre ogni due anni".

Le iscrizioni per partecipare al progetto ‘La Crevalcore che vorrei’ termineranno il prossimo il 29 marzo. Per informazioni o per richiedere il regolamento è possibile inviare una email all’indirizzo percrevalcoreefrazioni@gmail.com, oppure recarsi personalmente nella sede dell’associazione in via Cavour 54, a Crevalcore, la domenica mattina.