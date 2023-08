Un condottiero che il Dall’Ara non dimentica Il 20 aprile 1999, il Bologna giocò una semifinale di Coppa Uefa allo Stadio Dall'Ara. Finì 1-1, ma non bastò per raggiungere la finale. Alla guida dei rossoblù c'era Carlo Mazzone. Un'impresa che non è più stata ripetuta.