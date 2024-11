Un ’corso anti-truffe’ nei centri per anziani

Come tutelare gli anziani dalle truffe, come capire che si è vittima di un raggiro e cosa fare in caso di dubbi sono i temi al centro dei tre incontri organizzati dal Comune di Ozzano dell’Emilia, in stretta collaborazione con polizia locale e arma dei carabinieri, dal titolo ‘Non ci casco’. Gli appuntamenti di prevenzione, a ingresso libero e gratuito, sono in programma martedì 3 dicembre alle 16: 30 nel Centro Anziani La Baita, nel parco di Villa Maccaferri, mercoledì 4 dicembre , alle 17, a Mercatale nella sede del Circolo Anspi in via del Partigiano 3, martedì 10 dicembre, alle 17, al Centro civico A. Vason di Ponte Rizzoli in via Duse, 2.

Nel corso degli appuntamenti si parlerà di sicurezza e saranno spiegate nel dettaglio le principali tecniche messe in piedi per ingannare le persone come, ad esempio, la creazione di stati d’ansia nella vittima con false notizie che riguardano parenti o conoscenti e come riconoscere telefonate inusuali. Saranno dati consigli su come provare a evitare borseggi, truffe a seguito di prelievi o cosa fare quando sconosciuti bussano alla porta proponendo prodotti, servizi, nuove assicurazioni o cambi di gestore di luce, gas o offerte telefoniche in modo ‘aggressivo’. Agli incontri saranno presenti il sindaco di Ozzano Emilia Luca Lelli, i carabinieri locali e il comandante della Polizia locale Stefano Zigiotti.

"Crediamo che informare la cittadinanza possa sempre aiutare a evitare le truffe, soprattutto ai danni di anziani che sono la fascia più debole e quindi da tutelare – sottolinea il sindaco Luca Lelli –. Il nostro è un territorio con un tasso di anzianità elevato ed è opportuno che tutti conoscano i principali raggiri. E’ anche per questo che gli appuntamenti sono stati organizzati in luoghi frequentati da over 60. Agli incontri saranno presenti i rappresentanti delle nostre forze dell’ordine e invitiamo la cittadinanza a partecipare".

z. p.