Un corso e uno spettacolo sull’affido e l’accoglienza familiare

Con uno spettacolo teatrale e un corso sull’affidamento e l’accoglienza familiare l’equipe di Asc Insieme a il Centro adozione dell’azienda Usl di Bologna accende i riflettori su un’esperienza che tra Casalecchio, Zola e Monte San Pietro da oltre un decennio affianca le tante famiglie adottive, affidatarie o coloro che si candidano ad accogliere un bambino.

Il primo appuntamento in collaborazione con l’associazione di famiglie ‘Ci vuole un villaggio odv’ è per il prossimo 5 aprile, al teatro Laura Betti di Casalecchio, dove alle 17 andrà in scena lo spettacolo teatrale, a ingresso gratuito, di e con Silvia Frasson intitolato ’La migliore versione di me’. Un racconto sul tema dell’affido fatto attraverso lo sguardo e i vissuti dei suoi protagonisti. Spettacolo sociale che diventa l’occasione per approfondire il tema dell’accoglienza, che nasce dalla raccolta di interviste fatte a persone coinvolte nei vari ruoli riguardanti l’affido: famiglie affidatarie, genitori che hanno figli in affido, psicologhe, assistenti sociali, figli affidati e figli naturali.

Sul palco si alternano momenti commoventi ad altri più ironici, permettendo di avvicinare chi ascolta alla realtà dell’affidamento familiare e riflettere sulle varie possibilità di amore al di fuori di definizioni e costrizioni. L’ingresso all’iniziativa è su prenotazione.