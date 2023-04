Un corso per guide volontarie per accompagnare i turisti a Palazzo Comelli

Parte stasera il corso di formazione per accompagnatori, guardia sale e servizi di accoglienza che svolgeranno il loro servizio volontario a Palazzo Comelli, lo storico edificio del borgo Ca’ Melati nel comune di Camugnano. Si tratta di cinque lezioni adatte anche a chi si approccia per la prima volta alla storia della famiglia, del palazzo e delle sue collezioni. Nel ciclo di formazione è prevista anche una informativa sugli oggetti esposti del museo Mattei, altro personaggio illustre del territorio. L’edificio è un raffinato esempio di architettura alto-borghese della montagna di origine medievale, ed è stato trasformato in palazzo dalla famiglia dei notai Comelli.

Il complesso ospita sale per la consultazione dell’Archivio storico degli atti redatti dai proprietari. Di particolare interesse è la grande meridiana. Al complesso appartiene anche il piccolo Oratorio di Santa Maria in Porcole posto lungo la strada di accesso al borgo.

Attualmente il complesso fa parte dell’EcoMuseo di Camugnano. Per partecipare al corso, che è completamente gratuito, è necessario prenotarsi.