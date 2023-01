Un corso per scrivere canzoni

‘Storie in giro. Scrivere testi di canzoni in biblioteca con Renato Billi’. Il corso è gratuito e rivolto a ragazzi tra i 14 e i 16 anni e si terrà alla biblioteca Silvio Mucini di Pianoro il 10, 17, 24 febbraio e 3 marzo dalle 15 alle 19. Dietro ai brani di maggiore successo c’è un sapiente uso delle parole e un attento lavoro di scrittura. Quando la musica incontra la poesia, il messaggio è più efficace e resta impresso nelle persone che ascoltano una canzone. Il corso per scrittura di testi musicali prevede varie esercitazioni, intervallate da brevi lezioni teoriche sull’uso delle rime, i punti chiave di una canzone e l’analisi di testi attraverso gli ascolti di celebri brani italiani. Un percorso che parte dalle nostre emozioni e offre gli strumenti per esprimerle attraverso un linguaggio accessibile a tutti. Iscrizioni al 338 616 30 09.