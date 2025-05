Un corso sul linguaggio della fotografia

Luce e linguaggi della fotografia, il racconto di Vergato. Questo il titolo del corso di linguaggio e tecnica fotografica che si svolgerà nella biblioteca comunale di via I maggio 86/A a partire da oggi, dalle 20.30 alle 22. Il laboratorio, in quattro incontri, è rivolto esclusivamente a persone già in possesso degli elementi di base. I docenti saranno i fotografi Roberto Alfano e Lorenza Bassino che condivideranno con i partecipanti la loro conoscenza del mezzo espressivo. Gli appuntamenti successivi sono in programma per il 15 maggio e il 5 giugno, sempre allo stesso orario serale. Sabato 24 maggio invece gli aspiranti fotografi parteciperanno a una giornata sul ‘campo’, dalle 9 alle 17, a spasso per il paese alla ricerca di scorci e luci suggestive. Il laboratorio è gratuito, con un massimo di sedici iscritti in ordine di precedenza temporale. Per partecipare è indispensabile possedere una macchina fotografica digitale, reflex o mirrorless. Consigliata anche la disponibilità del cavalletto. Per info: biblio@cumune.vergato.bo.it oppure chiamare il numero 051910559. ll laboratorio fa parte del progetto ‘Vivi la tua Biblioteca’ cofinanziato dal Dipartimento delle politiche giovanili.

f. m.