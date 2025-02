Un cortometraggio per battere la violenza

Raffaello Ventura, giovane regista casalecchiese, classe 1995, ha conquistato il primo premio al concorso "No aMORE - Oltre il tunnel" con l’intenso cortometraggio contro la violenza sulle donne "STOP". Ex studente del Dams e della scuola di cinematografia "Rosencrantz & Guildenstern", Ventura si sta affermando come una delle voci emergenti del panorama cinematografico bolognese. Nel 2023 ha girato il lungometraggio "Dio ti guarda" a budget zero grazie al supporto di amici e conoscenti, e con il cortometraggio "Il potere delle rane" ha trionfato al concorso "50h in Barca" di Sayonara Film, aggiudicandosi premi per miglior regia, miglior soggetto originale, premio del pubblico e "Visioni Italiane". Quest’ultimo successo ha portato alla proiezione dell’opera al Festival Visioni Italiane, al cinema Lumière di Bologna.

Il riconoscimento per "STOP", però, rappresenta un sigillo fondamentale per il suo percorso artistico. "L’idea di partecipare al concorso, organizzato dalla Fondazione della Avvocatura Italiana con Il Dubbio e la Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense, è stata di Noemi Conditi, che da tempo collabora con me come produttrice – racconta Ventura –. Il tema della violenza di genere sta molto a cuore a entrambi, e così abbiamo colto l’occasione per raccontare il nostro punto di vista".

L’approccio scelto è originale e simbolico: "Abbiamo evitato rappresentazioni eccessivamente didascaliche o spettacolarizzanti, concentrandoci sugli aspetti emotivi – spiega –. La scelta del linguaggio teatrale ci ha permesso di proporre una messa in scena spoglia ed espressiva, rappresentando il conflitto attraverso gesti e silenzi. Volevamo lasciare spazio all’interpretazione soggettiva dello spettatore". La particolarità del corto, visibile gratuitamente su YouTube, è che affronta non soltanto la violenza fisica, ma anche quella psicologica, più subdola e invisibile.

"Abbiamo voluto porre l’attenzione sulla violenza psicologica, soprattutto nel contesto lavorativo, che annulla la capacità di autodeterminazione della donna, e che è purtroppo più raramente al centro dell’attenzione pubblica". Nei tre minuti di messa in scena, essenziali e allo stesso tempo graffianti, la protagonista si trasforma progressivamente in una bambola di porcellana, simboleggiando la perdita di autonomia e identità. "Di inquadratura in inquadratura la fisionomia della ragazza cambia, e con questa anche la recitazione, grazie all’ottimo lavoro di Giulia Faggiotto e Francesco Calabrò, che hanno saputo rappresentare con intensità la progressione verso lo smarrimento esistenziale. Speriamo che il nostro cortometraggio possa offrire nuove riflessioni sul tema", conclude Ventura.

Sara Ausilio