Un cortometraggio su Dondarini. Le sue foto testimoni di un’epoca

Primo appuntamento in Valsamoggia oggi per l’undicesima edizione del festival italiano di cinema documentario Mente Locale, Visioni del territorio, in programma fino al 10 novembre tra Bologna e Modena: nei comuni di Valsamoggia, Loiano, Savignano sul Panaro e Castelnuovo Rangone. Una rassegna fedele alla scelta di festival diffuso, ospitato da sale indipendenti e in luoghi solitamente non raggiunti da festival, che risponde alla sfida di creare comunità attorno alle sale cinematografiche.

Oggi alle 15 al Cinemax di Bazzano è in programma la proiezione del cortometraggio Un sogno a Crespellano, di Luca Bruni, Daniele Castagni, Lorenzo Paglia, Parvin e Adriana Sicuro.

Un documentario realizzato da cinque partecipanti al corso sul prodotto audiovisivo per il racconto del territorio del 2023 che ricostruisce la figura di Francesco Dondarini, personaggio di cui si conosce pochissimo ma che ha lasciato centinaia di fotografie di Crespellano tra il 1946 e il 1950, testimonianze inestimabili della vita del paese in quegli anni; per la ricerca gli autori si sono avvalsi della collaborazione della Fondazione Rocca dei Bentivoglio, che ha fornito anche il materiale fotografico d’archivio.