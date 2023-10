Un defibrillatore per la parrocchia dei Santi Angeli Custodi In occasione del cinquantesimo anniversario della parrocchia dei Santi Angeli Custodi, è stato installato un defibrillatore, grazie al contributo di Emil Banca, a disposizione dell'intera comunità del Quartiere. Un progetto più ampio, in collaborazione con le forze dell'ordine, garantisce uno strumento salvavita.