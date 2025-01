"Un detenuto salvato dal suicidio"

Ancora un tentativo di suicidio alla Dozza, dove, domenica pomeriggio un detenuto ha tentato il suicidio, impiccandosi nella sua cella. Grazie all’immediato intervento della polizia penitenziaria, l’uomo è stato salvato. Tuttavia, due ispettori intervenuto per salvarlo hanno riportato problemi fisici, uno in maniera piuttosto grave, a causa della lesione di una vertebra. "Il collega – spiega Francesco Borrelli, vice segretario regionale del Sappe Emilia-Romagna – è stato refertato in ospedale e ha ricevuto una prognosi di 45 giorni. L’altro di un giorno. Sempre domenica è stato trovato uno smartphone nel reparto giudiziario". Ieri, invece, un detenuto ha danneggiato gli arredi della stanza detentiva, "per problemi riguardanti l’assunzione di metadone", dice ancora Borrelli. A ricordare come "ogni anno la polizia penitenziaria salva la vita a circa 1700 detenuti che tentano il suicidio" sono invece Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale. "Tutto ciò – dicono i sindacalisti –, nonostante operiamo in grave deficit di organico, poiché mancano circa 6mila unità complessivamente nei vari ruoli. Nel corso del 2024, nonostante sia stato indetto un concorso di oltre 2.500 assunzioni, abbiamo perso altri 5/600 agenti, poiché la chiusura di tre scuole di formazione negli anni passati non ci consente di formare e assumere più personale di quello che va in pensione. Lo scorso anno sono andati in pensione circa 2.400 appartenenti al Corpo e ne sono stati assunti meno di 2mila, proprio a causa della mancanza di strutture formative. A ciò si aggiunge anche la disaffezione verso un lavoro diventato ormai impossibile, all’interno delle sezioni detentive, dove prevalgono soggetti violenti, psichiatrici e tossicodipendenti".