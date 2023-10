Un docufilm sulla Via degli Dei. Segreti e curiosità del suo successo

Sulla Via degli Dei come in un film. Sono iniziate da pochi giorni, tra Bologna e Firenze, le riprese del documentario intitolato: La strada che incanta. Storia della scoperta della Via degli Dei. Documentario che si propone, in sessanta minuti, di raccontare le origini e anche le ragioni del successo di uno dei cammini più frequentati del nostro paese. Itinerario antico, ma cammino moderno, perchè il prossimo anno sono già in programma i festeggiamenti per i primi dieci anni dalla sottoscrizione della convenzione firmata dai dodici comuni attraversati dal cammino: Bologna, Casalecchio, Sasso, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro sul versante emiliano e Firenzuola, Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero a Sieve, Borgo San Lorenzo, Vaglia, Fiesole e Firenze sul versante toscano. E questo avviene sull’onda della ripresa alla grande della frequentazione che lo scorso anno ha contato oltre 22mila presenze, con una proiezione su questo anno in ulteriore crescita.

Da qui anche l’impegno della produzione: Iniziative Editoriali srl (Gruppo Icaro) che ha affidato la realizzazione del docufilm a Diego Zicchetti e Serena Saporito autori e rispettivamente regista e aiuto regista di una storia che parte da un gruppo di amici, capitanati da Domenico Manaresi, ex docente universitario che negli anni Novanta andava in giro per osterie e ripuliva sentieri riuniti nel gruppo "Dû pâs e ‘na gran magnè".

E poi la storia di Sergio Gardini tra i protagonisti del documentario assieme alla compagna Marinella Frascari, per tanti anni accompagnatori volontari del Cai. Tutti loro, per il bene comune del loro territorio, l’Appennino, il gusto della scoperta e dello stare assieme, cambiarono la storia di quella che era già conosciuta dagli abitanti come la Via degli Dei, ma di cui poco o nulla si sapeva. Una storia che si incrocia con quella di due archeologi per passione, oggi scomparsi, che hanno dedicato la vita alla ricerca delle tracce dell’antica Flaminia Militare, riportando alla luce antichi basolati romani in alcune parti del tracciato: Cesare Agostini e Franco Santi di Castel dell’Alpi. Sullo sfondo i paesaggi dell’Appennino tosco emiliano, le interviste a Wu Ming 2, che sul cammino scrisse un libro, e a Pupi Avati che anticipò i tempi con Una gita scolastica.

Gabriele Mignardi