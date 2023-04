Un duo artistico nella residenza

Artisti under 35 e contemporanei, al lavoro nello spazio realizzato a fine settecento di un palazzo del Cinquecento. Non male come prospettiva per chi ‘vince’ una residenza-studio a Palazzo Vizzani, sede di Alchemilla, in via Santo Stefano. Dal 12 aprile e fino al 26, occupa l’ambiente il duo di artisti performativi Edoardo Mozzanega e Chiara Prodi, al lavoro su Dream of a Tiger. Sono la prima residenza in calendario del terzo anno di iniziativa e quel che produrranno sarà presentato domani alle 18,30 e 20,30, alla fine dell’ultima sessione di workshop alla base del lavoro realizzato attraverso una pratica di storytelling rituale e collettiva, in collaborazione con Flavia Passigli. Mozzanega è performer, regista e dance maker e la sua ricerca attraversa i confini di danza e pratiche somatiche. Prodi, che ha studiato e vissuto a Bologna dieci anni, è artista visiva e scultrice di formazione e dal 2016 si occupa di performance dedicandosi alla creazione di spazi attivabili dalla relazione con il pubblico. Questa performance nasce dove i due artisti si incontrano, portando le loro specificità nella creazione di un progetto collettivo con partecipazione di altre persone. "Ci sono due livelli di partecipanti –racconta Mozzanega– il primo, con circa dodici partecipanti, anima circa quattro sessioni in cui insegniamo tecniche di tessitura collettiva di sogni e storie, tecniche di canto, di disegno e ricamo sul tappeto. Quando arriva un pubblico più ampio, che comunque deve stare dentro la superficie del tappeto, è invitato a essere testimone di quello che abbiamo fatto nel workshop". Prosegue Prodi: "Il gruppo di dodici diventa quindi gruppo di quaranta, i primi navigano tutto il gruppo nella tessitura narrativa e oggi, ultimo giorno, inizierà la sessione dedicata al ricamo, questa volta reale, di frasi sul grande tappeto realizzato con la cucitura di più teli".

Benedetta Cucci