Un edificio grande e green. La nuova casa per i gatti

Più di mille metri quadri di spazio per gli amici felini. È stato inaugurato a Medicina il gattile comunale gestito dall’Associazione Felix, in convenzione con il Comune. Erano presenti al taglio del nastro il sindaco Matteo Montanari, l’assessore all’Ambiente Massimo Bonetti, la referente dell’Associazione Felix Imelde Garelli e Cinzia Mezzaroba, Stefano Palminteri del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regionale e Geremia Dosa, dirigente veterinario responsabile della Sanità Animale Ausl di Imola. Nella superficie di circa 1.250 metri quadri destinati al gattile, in via Caduti di Cefalonia 266, è stato realizzato un importante intervento di riqualificazione, installando nuove strutture per ospitare gli amici a quattro zampe.

Il progetto ha visto la demolizione delle precedenti strutture e la costruzione di nuovi spazi realizzati con materiali che garantiscono una maggiore funzionalità e risparmio energetico. Sono stati sostituiti anche tutti gli impianti, realizzati con pompe di calore. Inoltre, è stato posato il nuovo piazzale drenante, installato un container dotato di servizio igienico ad uso degli operatori e realizzata una nuova linea della rete idrica con contatore dedicato.

L’importo complessivo dell’opera ammonta a circa 100mila euro, di cui 35mila sono stati finanziati dalla Regione. La Fondazione Amici di Zac ha invece donato il container con spogliatoio dedicato ai volontari. Per l’assessore Bonetti: "Si tratta di un passo avanti importante per garantire sia la sicurezza dei volontari, sia il benessere dei gatti randagi che vengono ospitati all’interno della struttura perché non più capaci di vivere in ambiente libero. L’attività preziosa dell’Associazione può continuare, sempre affiancata dall’Amministrazione comunale e dall’Ausl veterinaria di Imola, con la quale organizzeremo una serata informativa nei primi mesi del 2024. Grazie anche al contributo della Regione che promuove e sostiene queste tematiche con grande sensibilità".

