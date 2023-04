Un esempio di gentilezza del tassista

Troppo spesso i tassisti sono considerati una categoria autoreferenziale incline abbastanza spesso alla protesta. Sono invece una categoria come tutte le altre fatta di professionisti bravi e meno bravi, ma sicuramente sottoposti a stress. Su e giù per la città di notte e di giorno sotto la pressione del traffico, col cliente che sbuffa o teme di arrivare in ritardo, i semafori, gli autovelox, gli automobilisti scorretti, le code infinite. Esempi di gentilezza ce ne sono ovunque, il caso di Bologna non è isolato. Un signore tempo fa è arrivato insieme alla moglie alla stazione Centrale di Milano e ha trovato le auto in sciopero. L’uomo cammina col bastone e quando uno dei tassisti, leader del gruppo, ha compreso la difficoltà ha chiesto a un collega di portare a destinazione la coppia. Detto fatto. All’arrivo, il tassista non ha voluto nemmeno un euro. I tassisti bolognesi recentemente hanno protestato (ma hanno poi annullato i due giorni di sciopero previsti) per varie ragioni. Giorni fa un corteo di 300 auto bianche ha raggiunto piazza Maggiore paralizzando il traffico cittadino. I tassisti protestano per ottenere una migliore mobilità e un adeguamento delle tariffe ("ferme dal 2018, a fronte di costi saliti alle stelle") considerate "priorità irrinunciabili". Il Comune vuole monitorare meglio la qualità del servizio e ipotizza da tempo l’aumento delle auto bianche in circolazione con il via libera a 100 nuove licenze.

