Un etto e mezzo di hashish nelle confezioni di cioccolata

Nelle confezioni di cioccolata c’era un altro tipo di... cioccolato. Lo hanno trovato i poliziotti del commissariato Due Torri San Francesco, impegnati nei controlli quotidiani nella zona della stazione, con un’attenzione particolare a piazza XX Settembre, Autostazione e Montagnola, luoghi non solo di vendita di stupefacenti, ma anche teatro di reati violenti. In questo contesto, gli agenti, nel pomeriggio di lunedì, hanno denunciato un tunisino per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, durante le regolari attività di controllo del territorio, l’equipaggio del commissariato ha trovato tre confezioni di cioccolatini contenenti 146,13 grammi di hashish.

La pattuglia si era appostata sotto i portici tra l’Autostazione e la scalinata del Pincio, dopo aver notato, lì nei pressi, numerosi soggetti di origine nordafricana impegnati, presumibilmente, in attività di spaccio. Nello specifico, gli agenti, insospettiti dal comportamento di uno dei giovani stranieri, un tunisino di 28 anni, residente a Bologna e regolare sul territorio nazionale, hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito.

Sono così saltate fuori le tre confezioni di cioccolata, confezionata con il marchio ‘Knoppers’, che emanavano un forte odore, non certo di cacao. Aperte, all’interno contenevano quasi un etto e mezzo di ‘fumo’. Il ventottenne, a seguito di accertamenti, è risultato avere un unico precedente di polizia in materia di immigrazione ed è stato quindi denunciato a piede libero.

n. t.