Un evento nazionale pro Gaza. Cuppi: "Si parta da Monte Sole"

Spunta una manifestazione nazionale pro Gaza e l’idea – almeno inziale – è che parta da Monte Sole. Il Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, come aveva annunciato la sindaca del paese Valentina Cuppi il 25 aprile, lancia l’appello per convocare un evento che chieda al Governo e alla comunità internazionale di "agire con tutti gli strumenti politici, diplomatici ed economici per porre fine alla violenza, far tacere le armi e fermare la deportazione nella Striscia di Gaza, dove il massacro di civili sta assumendo la portata di un genocidio". Il Comitato si rende disponibile a ospitare a Monte Sole una prima riunione, lunedì alle 18 nella sala consiliare del Comune di Marzabotto, per avviare un coordinamento operativo. Nel frattempo è stato diffuso il testo dell’appello per la manifestazione al grido di "Salviamo Gaza e la popolazione palestinese".

Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii, ha fatto sapere che sarà presente per "contribuire alla costruzione di un fronte ampio, unito e determinato contro l’orrore che si sta consumando" in Palestina. "Da Monte Sole, luogo della memoria dell’eccidio nazifascista, si leva un appello che risuona come un grido di coscienza contro ciò che sta accadendo a Gaza – afferma il leader delle comunità islamiche – è nostro dovere unirci a questo appello perché ciò che vediamo non è più solo una guerra, ma l’esecuzione sistematica di un genocidio".

Monte Sole, però, potrebbe non bastare a radunare tutti i partecipanti. Di sicuro Sole farà, almeno inizialmente e salvo sorprese o ripensamenti, da ‘cornice’ alla riunione operativa indetta per lunedì. Dopo il primo incontro "per la manifestazione vera e propria aspettiamo di decidere assieme a tutti i soggetti che aderiranno all’appello": "Noi abbiamo messo a disposizione Monte Sole come punto di partenza", specifica Cuppi.