Un falegname esperto per un’azienda di mobili

Il Castoro Srl, azienda di fabbricazione di mobili per arredo domestico, in Via Meluzza 58, a Dozza, è alla ricerca di un falegname. La figura individuata si occuperà della produzione di mobili in legno, svolgendo operazioni di taglio, assemblaggio e preparazione di semilavorati, mediante l’utilizzo dei seguenti macchinari e attrezzi: pialla, squadratrice, bordatrice, calibratrice, pressa, trapano a colonna, toupier, troncatrice, taglierina. Come segnalato nell’annuncio, è preferibile avere maturato esperienza nella mansione.

Preferibile, ma non indispensabile, il possesso della patente di guida (B) e l’essere automuniti. Così come è preferibile, inoltre, il possesso dell’abilitazione come carrellista per la guida del muletto. Il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici. Il contratto di lavoro è a tempo determinato, della durata iniziale di tre mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. L’orario di lavoro è a tempo pieno: dal lunedì al venerdì, per 40 ore settimanali, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.