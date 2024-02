Un faro nella notte in Certosa. Il campanile di San Girolamo torna a splendere con nuove luci

Il campanile della Chiesa monumentale di San Girolamo della Certosa diventa un punto di riferimento per tutta la città. Le opere di restauro hanno aggiunto alla struttura un impianto di illuminazione che gli consentirà di essere un vero faro nella notte tra la Basilica di San Luca e le mura che delimitano il centro urbano. "Fin dall’antichità – spiega il cardinale Matteo Zuppi – la funzione del campanile era quella di richiamare i fedeli in chiesa per assistere alle funzioni religiose. Questo campanile illuminato ricorda a Bologna la sua storia. Qui alla Certosa riposano tante persone che ne hanno costruito il passato e questo è un aspetto importantissimo perché è molto complicato avere un futuro se non si sa bene da dove si proviene. Sono contento che questi lavori si siano conclusi e che ci sia un nuovo punto di riferimento per tutti noi".

Venerdì sera è toccato proprio all’arcivescovo premere l’interruttore che ha accesso l’impianto di illuminazione. I lavori sono partiti sei anni fa e si sono prolungati a causa di qualche imprevisto, che ha fatto lievitare i costi. Si è arrivati così alla cifra complessiva di 250mila euro e, se non ci fossero state le donazioni dei privati, i fondi non sarebbero stati sufficienti.

Dalle offerte sono arrivati circa 70mila euro, con un cittadino che è voluto rimanere rigorosamente anonimo nel presentare la sua donazione di 20mila euro. "Sappiamo quale sia l’affetto dei bolognesi per la Certosa – a parlare è l’assessore ai lavori pubblici del Comune, Simone Borsari – e anche noi come amministrazione non abbiamo mai pensato che questo luogo fosse estraneo alla città, ma pensiamo che le due realtà siano fortemente unite". L’inaugurazione si è conclusa con i fuochi artificiali.

La numerosa partecipazione di fedeli dimostra anche quanto sia stato efficace l’impegno del rettore della chiesa, il passionista padre Mario Micucci, nel coinvolgere tutta la città nel restauro di tutto il complesso monumentale. Lavorando a tappe le opere concluse sono notevoli per una spesa che si aggira attorno al milione e 300mila euro. La società Bologna Servizi Cimiteriali si farà carico dei costi per la fornitura dell’energia elettrica necessaria per l’illuminazione.