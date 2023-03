Un fertilizzante dagli scarti del Centronova

Il progetto Waste 2 Value è arrivato al centro commerciale Centronova di Villanova di Castenaso. Da Camst group-Igd Siiq-Coop Alleanza 3.0 e il Comune di Castenaso nasce un progetto di economia circolare che trasforma gli scarti in risorse. Waste 2 Value ha come obiettivo la creazione di un innovativo modello di economia circolare per il recupero degli scarti alimentari attraverso la loro conversione in "nuovi prodotti". Gli attori che operano nella catena alimentare, dalla grande distribuzione alla ristorazione, infatti, hanno un ruolo fondamentale nella riduzione e nel riciclo di rifiuti e scarti alimentari generati che, secondo le stime della Fao, ammontano a circa 1.3 miliardi di tonnellate l’anno, ossia un terzo di tutti gli alimenti prodotti a livello mondiale per il consumo umano. Nei punti ristoro di Camst e di Coop all’interno del Centronova saranno quindi recuperati i fondi di caffè e le bucce d’arancia avanzate a fine giornata. La cooperativa sociale La Fraternità si occuperà di raccogliere gli scarti e di portarli all’esterno, dove una compostiera, inserita all’interno di un box dipinto dal giovane artista bolognese Hazkj, li trasformerà in ammendante, un fertilizzante naturale che, utilizzato per la manutenzione delle aree verdi del Centro e di alcuni orti gestiti da comunità locali, migliorerà le caratteristiche fisiche del terreno favorendo l’assorbimento di acqua e nutrienti.

Il programma ha visto la partecipazione attiva della comunità e di un numero ampio di stakeholder, sia in fase di ideazione che di prototipazione delle idee. La realizzazione di due hackathon, due maratone creative che hanno coinvolto circa 80 partecipanti tra studenti e ricercatori di fama internazionale, ha permesso di ragionare sui temi dello spreco alimentare e di sviluppare un modello innovativo che desse nuovo valore allo scarto alimentare, trasformandolo in una risorsa.

Il coinvolgimento di Coop Alleanza 3.0, di Camst group, di Igd Siiq e di attori già impegnati nella lotta allo spreco alimentare, ha poi consentito ai partecipanti di lavorare in team per lo sviluppo concreto di questo progetto in una location ben precisa e definita, ovvero il Centronova. L’evento di inaugurazione della compostiera si è svolto in due fasi. Alle 9,30 gli studenti di due classi elementare del Comune insieme ai volontari che gestiscono gli orti comunali, hanno ripercorso, partendo dai punti ristoro di Camst e Coop Alleanza 3.0, l’intero ciclo degli scarti da rifiuto ad ammendante. A seguire, è stata la volta delle istituzioni coinvolte nel progetto. A conclusione dell’evento il taglio del nastro.

Zoe Pederzini