Un festival culturale anti-ruspe

"Non c’è assolutamente una contrarietà pregiudiziale al Passante. Però se si deve fare, va fatto come si deve. E noi parallelamente vogliamo promuovere un progetto culturale". E’ Tania Truppo, residente in uno dei palazzi di via Scandellare quasi sotto la tangenziale che andrà ad allargarsi assieme all’autostrada, a raccontare quello che un gruppo di cittadini intende fare. Ovvero presentare – il passo è stato formalizzato in Quartiere San Donato-San Vitale – un progetto al bilancio partecipativo per un festival culturale in uno dei parchi verdi della via, colpiti dai cantieri del ‘Lotto 0’. "Vogliamo coinvolgere tutte le realtà che popolano la zona – continua Truppo –. Da Casa Larga alla biblioteca Bartolotti, fino ad arrivare all’Accademia delle Belle Arti e a Villa Pini, abitata dal Teatro Testoni. L’idea è quella di animare un quartiere molto vivo che nei prossimi anni, inevitabilmente, dovrà convivere con i cantieri del Passante".

Sui quali i residenti hanno diverse perplessità. "L’opera se fatta bene può portare grossi vantaggi a lungo termine, basta guardare opere simili fatte all’estero – continua la residente –. Per esempio, visto che qui sono stati abbattuti diversi alberi ad alto fusto, non sarebbe il caso di compensare con dei giardini pensili? Sarebbero molto belli da vedere e compenserebbero alla perfezione la perdita di verde subita dall’area".

pa. ros.