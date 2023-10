Un festival dedicato alle donne

Una tre giorni di incontri e racconti, per creare alleanze tra le donne di Bologna e il resto d’Italia. È questo l’obiettivo de ‘La città delle donne’, il festival che vuole ragionare su come progettare e costruire spazi urbani accoglienti e democratici, pensati sulle esigenze delle donne e di tutte le minoranze. Da venerdì a domenica è previsto un ricco palinsesto di incontri - talk, workshop e performance - che si snoderanno in centro, negli spazi di Palazzo d’Accursio e della Fondazione Barberini. Il festival nasce dalla collaborazione tra l’associazione ‘SpostaMenti’, la cooperativa sociale Open Group e Fondazione Barberini. "Obiettivo comune raccontare la vita delle donne nella città da diversi punti di vista e capire se e come sia possibile agevolarne le necessità di ogni giorno – spiega la direttrice artistica Laura Gramuglia –. Vogliamo anche raccontare storie, carriere, percorsi personali, conoscere da vicino professioniste che non si sono mai perse d’animo né di vista".

Il festival si aprirà con un omaggio a Mirella Bartolotti, la prima assessora donna di Bologna nel 1956, con delega ai problemi delle donne e figura ispiratrice di questa prima edizione. Per la vicesindaca Emily Clancy, occasioni come quella del festival sono importanti per demolire "la piramide del patriarcato in tutte le sue forme, dalla battuta allo stereotipo sessista, fino alle pagine più nere come lo stupro e il femminicidio". Per Clancy bisogna perseguire in maniera ferma i reati gravi ai danni delle donne, ma c’è anche bisogno di "un fortissimo lavoro di prevenzione" e di "progettare città che siano pensate anche con lo sguardo delle donne".

Benedetta Della Rovere