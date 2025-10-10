Un Festival di libri per bambini contro la violenza sulle donne

Al via, da oggi la settima edizione del Festival di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza ’Uscire dal guscio’. Educare alle differenze, appuntamento ormai consolidato e riconosciuto nel panorama culturale ed educativo del territorio dell’Unione Reno Galliera. Il Festival rinnova il proprio impegno nella promozione di relazioni paritarie e non discriminatorie, attraverso un programma ricco di attività che coinvolgono bambine e bambini, adolescenti, insegnanti, genitori, educatori, associazioni e istituzioni.

La settima edizione si presenta con un focus chiaro e urgente: "Formare per prevenire. Educazione permanente nelle scuole contro la violenza maschile sulle donne". Da sempre, Uscire dal Guscio promuove l’educazione al genere e il rispetto delle differenze, a partire dalla prima infanzia, come strumento di prevenzione della violenza maschile contro le donne e della violenza assistita dai minori.

Al centro del progetto c’è la letteratura: come pratica educativa e di cura capace di suscitare emozioni, stimolare l’immaginazione, decostruire stereotipi e proporre immaginari plurimi diversificati per le nuove generazioni. L’edizione 2025 propone un programma che comprende 30 libri e albi illustrati per l’infanzia e l’adolescenza, pubblicati da 14 case editrici.

Sono previste due campagne di sensibilizzazione nelle scuole, due percorsi di formazione rivolti a docenti, laboratori teatrali e momenti di lettura partecipata. Tra le scrittrici e gli scrittori coinvolti Maria Grazia Anatra, Daniel Aristarco, Marianna Balducci, Serena Ballista, Lenina Barducci, Nicoletta Bertelle, Benedetta Bonfiglioli, Davide Calì, Phillippa Driedrichs, Bimba Landmann, Davide Morosinotto, Cristina Obber, Arianna Papini, Mariapaola Pesce, Luca Tortolini, Jean-Claude van Rijckeghem e Carolina Zanier.