Un festival internazionale dei cori Lgbtq+ sbarca in città

Piazza Maggiore, Arena del Sole, Teatro Auditorium Manzoni, Duse e Museo della musica, Museo medievale e MAMbo. Sono alcuni dei luoghi simbolo della città che toccherà Variuos Voices, il festival internazionale dei cori Lgbtq+, per la prima volta in Italia, a Bologna, dal 14 al 18 giugno. Una festa, di giorno e di notte, che coinvolgerà 3.500 coristi, per un totale di 105 cori da venti nazioni. Il Various Voices Village sarà ospitato da DumBO e aprirà le porte alle esibizioni ogni giorno dalle 18,30. Mercoledì 14 giugno accoglierà la cerimonia di apertura, presentata dal conduttore Mario Acampa e che continuerà fino a tarda notte. Il Gran gala invece sarà in piazza Maggiore, venerdì 16 dalle 21,30, presentato da Acampa e Senhit, cantante, attrice e performer, madrina del festival. Tra gli artisti che per l’occasione si alterneranno sul palco ci sarà anche Antonino, già protagonista di Amici e Tale e Quale Show. La cerimonia di chiusura, presentata sempre da Acampa, si terrà a DumBO, sabato 17 dalle 22 e vedrà sul palco Senhit insieme con la cantante Deborah Iurato, che per la prima volta porta sul palco un progetto soul-R&B ispirato a Aretha Franklin, Tina Turner, Etta James e Whitney Houston. Il festival prevede anche un support program, che garantisce ai cori provenienti da situazioni economiche o socio-politiche di difficoltà di partecipare alla manifestazione. Quest’anno i costi per la presenza dei cori ucraini Qwerty Queer di Odessa e Queer Essence di Kharkiv sono stati coperti grazie al contributo dell’8x1000 della Chiesa Valdese. Inoltre una parte del ricavato della somministrazione di cibo e bevande al Variuos Voices di DumBO sarà devoluta a favore delle persone colpite dall’alluvione.

am.ap.