Un film al giorno, visto e disegnato. La dedica al cinema di Stefano Ricci

Un film al giorno, guardato la mattina e disegnato al pomeriggio. Così per 189 giorni. Carta vellutata e gessetti colorati, Stefano Ricci ha realizzato un personale manifesto dei film in programmazione al Modernissimo. Uno al giorno per l’intera prima stagione cinematografica. Una "maratona matta", come l’ha definita l’artista bolognese, diventata un volume, ‘Li ho visti’ (ed Cineteca) che sarà presentato oggi alle 17,45 al Modernissimo, prima del film di Wes Anderson ‘Il treno per Darjeeling’. Disegnatore di fama internazionale, sin dagli esordi Ricci dialoga con i linguaggi di teatro, danza, cinema, musica e arti grafiche. Ha vissuto vent’anni in Germania, dal 2020 è tornato in Italia e insegna disegno, fumetto e grafica. Il direttore della Cineteca, Gian Luca Farinelli, aveva chiesto a Ricci di disegnare un film animato dedicato al Modernissimo. "Durante il Covid ho seguito il cantiere – racconta l’artista –: era un luogo bellissimo, sembrava un teatro pompeiano in restauro, con graffiti e scritte accumulati nel tempo. Quelle pareti erano come pelli stratificate, impressionanti. Da lì è nato un piccolo film ‘Memorie Modernissime’, popolato da fantasmi di luce che attraversano il cinema". Un luogo che già conosceva attraverso i racconti di sua madre: "Da bambina andava al Modernissimo, negli anni Trenta, e ne parlava con una meraviglia che mi è rimasta impressa". Così, quando si è avvicinata l’inaugurazione del cinema, ha proposto a Farinelli di disegnare un manifesto al giorno (l’anno scorso sono stati esposti alla Galleria Martel di Bruxelles). "Ogni sera inviavo il disegno, che veniva stampato su una carta fotografica ed esposto all’ingresso – prosegue Ricci –. Da tempo non lavoravo così intensamente con il colore, questa è stata l’occasione per ritrovarlo".

L’immagine realizzata da Ricci poteva ispirarsi a un fotogramma che lo aveva particolarmente colpito o essere una sintesi creativa del film. "A volte il disegno nasceva subito. Altre volte non trovavo l’immagine giusta, mi è successo per esempio con un documentario su Dario Bellezza. Stavo per rinunciare, poi ho aperto una sua foto. Ho pensato: ‘Concentrati sui capelli’. Era come guardare delle alghe e da lì è nata l’immagine: gli occhi ingranditi dagli occhiali, le labbra carnose, quasi adolescenziali". Il libro raccoglie tutti i manifesti, con testi di amici e studiosi. Tra questi Goffredo Fofi – uno degli ultimi suoi scritti – Marco Belpoliti, Roy Menarini, Gianluca Farinelli e Thierry Smolderen.

Amalia Apicella