Un film sul 2 agosto "Il dolore non si ferma: viaggia in tutta Europa per ricordare la strage"

Già il titolo – ‘Quel dolore non è immobile’ – anticipa un film che restituisce tutta l’emozione che perdite improvvise e violente possono suscitare, ma anche una ricerca di ristoro dell’anima che per compiersi ha bisogno di vicinanza, di strada, sia temporale che fisica. Il film di Giulia Giapponesi sulla strage del 2 agosto 1980, commissionato dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e l’Associazione dei familiari delle vittime, è un incontro tra sentimenti e persone, di cui, dopo 43 anni, c’è ancora tanto bisogno. La pellicola, con il montaggio di Paolo Marzoni, ripercorre le tracce del progetto ‘A destino - 85 viaggi da completare’, sostenuto nel 2022 sempre dall’Assemblea (con il Teatro dell’Argine e Bam! Strategie culturali) e verrà proiettata in piazza Maggiore martedì alle 22,30. Non è a scopo di lucro e chiunque voglia proiettarlo, può farne richiesta.

Giapponesi, per una regista come lei, questo film è la anche la possibilità di partecipare a una ricorrenza così importante lasciando una memoria?

"Sì, anche perché io sono bolognese, sono nata nel 1980 e non posso certamente dimenticare quella data e neanche quanto tempo è passato. Ho partecipato a tante celebrazioni del 2 Agosto come cittadina, ma mai a iniziative. Quando l’Assemblea Legislativa mi ha chiesto se avessi voluto fare questo film, ho sentito che era arrivato il mio turno".

Come ha impostato il progetto?

"Questo, rispetto ad altri lavori documentati, esce dalle mura delle città. Gira l’Italia e l’Europa fino alle Isole Tremiti, a Bolzano, a Cremona, nel Nord della Germania, in Svizzera, in Francia".

Da questi luoghi provenivano alcune vittime della strage.

"Alcune persone straniere stavano facendo un giro per le città italiane, altre stavano tornando a casa, come la famiglia tedesca Mader, e quindi i volontari coinvolti nel progetto, per portare le valigie ai famigliari delle vittime, sono arrivati fin là".

Lei li ha seguiti?

"No, io sono arrivata nel momento in cui tutto il materiale video raccolto dai volontari, filmati e foto, necessitava di un ordine, una regia, un montaggio. Avevo letto del progetto proprio sul Carlino ed ero pronta".

Ha fatto quindi un gran lavoro d’archivio?

"Sì, perché bisognava creare un discorso all’interno della spontaneità di questa documentazione. Ho fatto anche ricerca di materiali storici e ho raccolto circa dodici nuove interviste alle persone con le storie di incontri con i familiari, che potevano spiegarci quello che guarderà anche il pubblico".

Che storie l’hanno colpita?

"Quella della signora Diana Naldi, bolognese di 82 anni, è bellissima. Lei è andata a Cremona senza nulla di preparato e ha consegnato la valigia a dei ragazzi incontrati per strada che non sapevano nulla della strage. All’inizio l’hanno presa per strana, ma alla fine l’hanno ringraziata per il racconto".