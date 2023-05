Un film sulla Golena San Vitale grazie al premio di Emil Banca

Il Comune di Calderara ha vinto il ‘Ciak Grand Tour 2023’, il concorso promosso da Emil Banca credito cooperativo. Concorso che premia una sceneggiatura originale dedicata ai temi dell’ambiente e del turismo di prossimità. La sceneggiatura premiata si intitola ‘Sulle tracce del lupo’ e diventerà a breve un video promozionale con cui l’amministrazione comunale diffonderà la propria idea di turismo e le peculiarità del proprio territorio. "Il video – spiega il sindaco di Calderara Giampiero Falzone – racconterà la golena San Vitale, dove parte un percorso che valorizza la flora e la fauna di questa importante enclave naturale sulle rive del Reno, fino a trovare le tracce del lupo. Mammifero ospite ormai da qualche anno nella pianura bolognese". Il video, realizzato in collaborazione con ‘Sustenia - ecologia applicata’ gestore della golena (nella foto), comincerà tra qualche settimana. La sceneggiatura è stata premiata nel corso di una cerimonia organizzata in Valsamoggia e a ritirare il premio c’erano l’assessora al Turismo Maria Linda Caffarri e la responsabile del servizio marketing territoriale Irene Govoni.

"Un riconoscimento importante – aggiunge il primo cittadino – in un momento in cui salvaguardare, promuovere, valorizzare l’ambiente devono essere prima ancora che delle azioni amministrative dei valori. Avere a cuore la nostra golena significa anche proteggere il Reno e tutto quel che rappresenta per il territorio". ‘Ciak Grand Tour’ è un progetto di promozione del territorio dedicato alle amministrazioni comunali locali. Legato al ‘Grand Tour Emil Banca’ e realizzato in collaborazione con l’associazione Carta Bianca, il concorso ha visto dei workshop dedicati ai Comuni. E successivamente ogni partecipante ha realizzato una sceneggiatura da trasformare in un video emozionale sul proprio territorio.

p. l. t.