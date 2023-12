Un filmino al giorno per ridare vita alle nostre storie

Si conclude domani, 31 dicembre il progetto homemovies100, iniziato il 1° gennaio, di Fondazione Home Movies-Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna, che da vent’anni conserva, cura e cataloga il patrimonio filmico privato, amatoriale e sperimentale: ogni giorno lungo tutto il 2023 un breve film, girato nella stessa data tra gli anni venti e Ottanta del Novecento, per raccontare la storia del Secolo breve attraverso le memorie degli italiani.

E fra le tante immagini, per chiudere l’anno resta quella di un giovane uomo a braccetto con una ragazza, lui con un eskimo, lei con un elegante cappotto cammello, a passeggio sotto al Portico dei Servi tra le bancarelle della Fiera di Santa Lucia: l’immagine di un filmato amatoriale del 1965, ci restituisce un cortocircuito tra arte e realtà: il ragazzo è infatti Francesco Guccini e la donna, presumibilmente, Roberta Baccilieri, la prima moglie del Maestrone, e quei pochi secondi sono la concretizzazione di un atto letterario. Sembra infatti di vedere i versi di una delle sue canzoni più celebri, ’Eskimo’. È solo l’ultima perla ritrovata negli archivi della Fondazione Home Movies che testimonia anche l’eclissi di sole del febbraio del 1961, la visita di Hitler a Firenze nel 1938, la tragedia del Vajont del 1963, i festeggiamenti per il Mundial del 1982, ma anche i viaggi in automobile, i paesaggi italiani, le facce dei nuovi nati, le nevicate, i momenti di convivialità intima.

Un primo estratto di questo grande esperimento sarà proiettato su Rai Tre nella trasmissione ’Fuori Orario’ della notte del 6 gennaio, con il titolo ’Il secolo ridotto: un anno, un film’.