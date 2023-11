Un filo di perle dalla Bibbia a Lucrezia Borgia

Di recente le ha indossate anche Chiara Ferragni. Niente di nuovo: il filo di perle ha rappresentato nel ‘900 il gioiello iconico di personalità femminili come Jacqueline Kennedy, Coco Chanel o Vivienne Westwood. E non a caso le perle, per via della loro sobrietà, sono state l’unica gioia consentita alle esequie della regina Elisabetta come Kate Middleton ha dimostrato. Ma perché? "Perché – spiega la professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli – offrono, al di là degli aspetti simbolici, un portato di purezza". Muzzarelli è autrice, insieme ai colleghi docenti universitari Luca Molà e Giorgio Riello, dell’intrigante volume, riccamente illustrato, ‘Tutte le perle del mondo’ (Mulino), il cui sottotitolo ‘Storie di viaggi, scambi e magnifici ornamenti’ racconta molto bene l’epopea di questi preziosi. L’opera, unica nel suo genere, viene presentata martedì alle 18 in Salaborsa, nell’ambito de ‘La voce dei libri’, dai tre autori in dialogo con Brunella Torresin. Più fragili degli smeraldi, più deperibili dei rubini, più deteriorabili dell’oro, queste piccole sfere rare e luminescenti hanno ispirato artisti e scrittori e conquistato in ogni epoca il favore di uomini e donne. Del resto la Venere del Botticelli non fuoriesce forse da una conchiglia, quasi fosse una perla, a evocare eterne nascite?

Professoressa Muzzarelli, il libro si concentra soprattutto sul periodo che va dal Medioevo al Seicento. Ma quando nasce, in realtà, la cultura delle perle?

"Ci sono tracce di questo simbolo di vita già nell’Iliade, nell’Antico e Nuovo Testamento nonché nel Cantico dei Cantici. E perle compaiono nella Croce di Galla Placidia nel terzo secolo dopo Cristo. Poi gli orecchini spariscono perché la morale cristiana vuole che la cute resti, ad immagine di Dio, intonsa e senza fori. Li si ricominceranno a mettere a fine Medioevo. Il Seicento è il periodo di massimo fulgore per le perle, anche se già molto prima Leonardo aveva dimostrato come ricavarne di grosse, tritando e rimpastando le piccole. In un dipinto del ‘500, ospitato nelle nostre Collezioni comunali d’arte, una donna ha di nuovo uno splendido filo".

Perché il Seicento è il secolo felice?

"Sono i decenni dei grandi traffici per mare, della Compagnia delle Indie. Enormi quantità di tesori arrivano dal Nuovo Mondo sui mercati di Siviglia e di Venezia. E’ il tempo della ‘Ragazza con l’orecchino’ di Vermeer. Anche gli uomini lo mettono, accostandolo alle armature. E lo fanno perfino in Oriente. Un quadro emblematico è il ritratto cinquecentesco del Bronzino di ‘Eleonora da Toledo’, dove la nobildonna sfoggia una bellissima parure. Le perle sono simbolo di bellezza ma anche di dolore. Carlo Crivelli dipinge nel ‘400 una Madonna le cui lacrime sembrano perle. Queste gemme saranno oscurate nel ‘700 dall’arrivo dei diamanti".

Come si riusciva a soddisfare un mercato in così forte espansione?

"I commerci partivano soprattutto dal Venezuela dove gli indigeni, che pare sapessero addirittura ascoltare il rumore delle conchiglie sott’acqua, venivano costretti a un lavoro massacrante. Furono decimate intere colonie di indios prelevati da altri Paesi. Si pescava molto però anche in Persia e in Cina, poco in Giappone".

Ma le perle rappresentano soltanto l’effimero e il potere?

"No, spesso sono state beni rifugio e oggetti di scambio molto lontani dalla frivolezza delle corti. Un esempio? Lucrezia Borgia che, vendendo i suoi gioielli, avviò un allevamento di bufale per produrre mozzarelle".