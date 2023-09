Un fine settimanacon la Notte Bianca

Stand gastronomici, artigianato e musica. Venerdì e sabato a Pianoro, tornano Volontassociate e Notte Bianca. Artisti, performance, street food ed esibizioni, animeranno il centro di Pianoro Nuovo che, per l’occasione, sarà parzialmente pedonalizzato. Venerdì la Notte Bianca con un concerto della Max Pezzali tribute band. Sabato Volontassociate e la Notte Bianca, organizzati dal Comune di Pianoro, commercianti e associazioni. Sul far della sera performance artistiche, animazione, area giostre, mercatino di creativi, mostre d’arte, gara di moto. Tutta la festa si concluderà in piazza dei Martiri che, dalle 21.15 si trasformerà in una grande discoteca all’aperto.