Un focus su adolescenti, disagio e reati

‘Adolescenti - Dal disagio al reato’ è il titolo del convegno, organizzato dalla Fsp polizia, in SalaBorsa. L’iniziativa, in collaborazione con l’associazione Annarosa Andreoli, ha visto la partecipazione di numerosi poliziotti della provincia e della regione, per seguire un incontro più che mai importante in questo momento, in cui i reati commessi da minorenni sono in costante aumento. Tra i partecipanti, anche il questore Antonio Sbordone e i dirigenti dei compartimenti di Polizia stradale, Ferroviaria, di Polaria e Scientifica, oltre a rappresentanti del comando provinciale dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Alla tavola rotonda hanno preso parte il segretario nazionale Fsp Polizia Gianni Pollastri, il sostituto procuratore Stefano Dambruoso, Mauro Voza, direttore scientifico dell’associazione Annarosa Andreoli, Pasquale Santucci, dirigente dell’istituto Aldini Valeriani e il dottor Carlo Barbieri, direttore tecnico superiore psicologo della Polizia di Stato.

"Nel corso del dibattito – ha spiegato Gianni Pollastri – sono state affrontate le molteplici sfaccettature del disagio adolescenziale, approfondito dal punto di vista dei rispettivi settori di specializzazione degli interlocutori. Ne è emerso un quadro ampio e ricco di spunti di riflessione su questo delicato e attuale tema, che coinvolge ormai giovani di ogni estrazione sociale e nazionale. Al dibattito conclusivo sono intervenuti anche rappresentanti degli enti locali, che hanno arricchito il dibattito e mostrato l’attenzione del mondo politico verso i temi trattati".