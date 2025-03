Un focus su ‘Cybersecurity e intelligenza artificiale’. Il tema al centro del decimo congresso provinciale Sap

Decimo congresso provinciale per segreteria del Sap. L’appuntamento, in cui verrà eletta la nuova segreteria provinciale, è domani a partire dalle 9 alla sala convegni dell’hotel NH, in piazza XX Settembre. Il segretario Tonino Guglielmi (foto), che in questi anni ha organizzato tanti momenti di approfondimento su temi come omicidio stradale, criminalità organizzata e reati di genere, ha scelto di discutere di ‘Cybersecurity e intelligenza artificiale’. Presenti, con Guglielmi e Gianni Tonelli, il procuratore Francesco Caleca, i docenti Giovanni Ziccardi e Giusella Finocchiaro, Luca Pierro responsabile della Cybersecurity di Ferrari; l’avvocato La Lumia, il dirigente superiore della Polizia Ivano Gabrielli e l’avvocato Paolo Rossi.