Un fondo di garanzia per investimenti Pmi

Un fondo di garanzia, finanziato con 5 milioni di euro, per sostenere e agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese emiliano-romagnole. La dotazione del fondo di garanzia, alimentata con le risorse europee del Programma regionale Fesr Emilia-Romagna 2021-2027, sarà gestita dal ministero delle imprese e del made in Italy sotto la responsabilità della Regione Emilia-Romagna. Nel dettaglio, i contributi sono destinati a finanziare le operazioni di riassicurazione, coprendo fino al 90% dell’importo già garantito da un altro ente.

"Con queste risorse – osserva in una nota Vincenzo Colla (nella foto), vicepresidente della Regione con la delega allo sviluppo economico – continuiamo ad agire nell’ambito del sostegno indiretto alle nostre piccole e medie imprese, che in particolare in questa fase di grande cambiamento, hanno la necessità di investire per rimanere competitive sul mercato". "Il fondo di garanzia – aggiunge ancora Colla – va esattamente in questa direzione, assicurando dunque alle imprese delle condizioni che favoriscano la realizzazione dei propri obiettivi con una maggiore serenità".