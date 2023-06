Un ’funeral party’ per Berlusconi Vicolo Bolognetti, bufera sulla festa "Inaccettabile in locali del Comune"

Che Silvio Berlusconi facesse discutere anche dopo la sua morta era prevedibile. Che qualcuno decidesse di organizzare addirittura un party di festeggiamenti per celebrarne la dipartita, decisamente meno. Ma è quello che è accaduto ieri sera in vicolo Bolognetti, ex sede del quartiere San Vitale e da diversi anni spazio dato in gestione al collettivo Làbas, dove si è svolto il ‘B. State Funeral Party’, con l’eloquente sottotitolo ‘Sì ok era meglio se fosse successo 30 anni fa ma così non fu. E ora si festeggia comunque senza alcun rispetto’. Una iniziativa che ha scatenato un vero vespaio politico, un po’ per il cattivissimo gusto dell’evento in sé, un po’ per il fatto che si sia svolta in locali di proprietà del Comune.

Su questo doppio binario è partito l’attacco del centrodestra – e anche del Terzo Polo – al party, chiedendone la immediata sospensione e un intervento del Comune in tal senso. Ma nulla di questo è avvenuto, anzi. Làbas ha confermato l’evento, che si è regolarmente svolto motivando così la scelta. "Non dobbiamo scusarci se in mezzo alla precarietà delle nostre vite, di cui Berlusconi è responsabile, ci siamo presi il diritto all’ironia" ha scandito il collettivo. Dal Comune, invece, non è arrivata alcuna presa di posizione ufficiale sulla serata.

Eppure l’invito a ripensarci (a Làbas) e a intervenire in qualche modo (a Palazzo d’Accursio) era arrivato forte e chiaro fin dalla mattinata. "Il Comune ha concesso spazi pubblici per festeggiare la morte di Silvio Berlusconi – ha detto il viceministro ai Trasporti di FdI, Galeazzo Bignami –. È inaccettabile e riteniamo doveroso che si intervenga immediatamente per impedire questa vergogna che offende Bologna, i bolognesi e tutti gli italiani. Questa amministrazione sta toccando un punto di miseria e ignobiltà inconcepibili".

Sulla stessa linea la sottosegretaria leghista alla Cultura, Lucia Borgonzoni: "Si è nuovamente superato il limite. La mancanza di rispetto nei confronti del dolore di una famiglia e di una intera comunità è di una gravità inaccettabile – ha detto la Borgonzoni –. Invito il sindaco Lepore, a revocare l’uso degli spazi comunali a Làbas e introdurre criteri di assegnazione che impediscano che in futuro si verifichino ancora fatti come questo". Voci di protesta si sono levate anche da Forza Italia con la consigliera regionale Valentina Castaldini ("spero che il Comune prenda le distanze") e il coordinatore cittadino Angelo Scavone ("nessun rispetto"), dalla Lega con il capogruppo Matteo Di Benedetto ("vergognoso e inaccettabile") e il portavoce Giulio Venturi ("sdegno e profonda rabbia") e dal gruppo consiliare al completo di Bologna Ci Piace ("provocazione che denota solo pochezza umana ed etica dell’ignoranza di chi lo permette").

Una dura condanna è arrivata anche dal Terzo Polo, con il senatore di Azione, Marco Lombardo, che ha condannato l’iniziativa chiedendo un intervento diretto di Lepore: "È questa l’idea di ‘città più progressista d’Italia’ che aveva in mente?".

Sul fronte centrosinistra, invece, solo il deputato dem Andrea De Maria ha preso una posizione netta: "Festeggiare la morte di una persona è vergognoso e inquietante. Condanno fermamente l’iniziativa assunta da Làbas a Bologna riferita a Silvio Berlusconi".