Un furto da 50mila euro sventato dai carabinieri

Avevano rubato all’interno di un appartamento della zona Murri, ma all’arrivo dei carabinieri hanno abbandonato la refurtiva e si sono dati alla fuga. È quanto successo nella notte di domenica scorsa, intorno alle 3 e mezzo, quando i carabinieri del Radiomobile hanno ricevuto la telefonata di un cittadino che diceva di aver visto delle persone sospette aggirarsi sul pianerottolo condominiale di un palazzo di via Beniamino Gigli, in zona Murri.

I militari dell’Arma, allertati dalla segnalazione, si sono recati davanti all’edificio per controllare la situazione. Al loro arrivo, hanno notato subito un uomo dall’aria sospetta che stava sostando sul ciglio della strada. Alla vista dei carabinieri, il ‘palo’ e i suoi complici si sono immediatamente dati alla fuga lasciando però sul posto tutta la refurtiva. Vicino a una siepe accanto al palazzo, infatti, i militari hanno trovato ben cinque borsoni neri contenenti il bottino del furto messo a segno dai ladri.

Stoviglie d’argento, capi d’abbigliamento, orologi e gioielli di ogni tipo per un valore complessivo di circa 50mila euro. I carabinieri, a seguito di vari accertamenti, hanno constatato che gli oggetti provenivano da un furto che una batteria di ladri aveva messo a segno in un appartamento situato al secondo piano del palazzo di via Beniamino Gigli. I ladri avevano messo a segno il colpo mentre i proprietari, una coppia di italiani, si trovavano in vacanza.

I coniugi, successivamente rintracciati dai carabinieri, hanno fatto ritorno in città per quantificare i danni. La refurtiva, del valore di 50mila euro, è stata poi riconsegnata ai legittimi proprietari.

c. c.