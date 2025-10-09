Un futuro da fabbricare. Marchesini raccoglie idee

A un anno dalle celebrazioni del 50° anniversario, Marchesini Group ha rilanciato una riflessione collettiva sul futuro. Dopo l’iniziativa in Piazza Maggiore di settembre 2024 il Gruppo Marchesini e la Fondazione Marchesini Act hanno promosso una nuova iniziativa culturale: "Act Now! Atelier dei Futuri: piccoli gesti di oggi che cambiano la storia di domani". L’evento, che si è svolto presso l’Headquarters di Pianoro con il patrocinio gratuito del Comune, è nato dall’idea di continuare a esplorare l’orizzonte dei futuri possibili, sulla base dei dati che il Gruppo aveva raccolto lo scorso anno.

Quasi 6.000 persone, infatti, hanno condiviso la loro visione del domani, lasciando le proprie considerazioni sia online sul Portale del Futuro sia all’interno della Future Box, l’installazione multimediale in Piazza Maggiore aperta al pubblico dal 18 al 22 settembre 2024. "Con l’aiuto degli esperti dell’Italian Institute for the Future e dell’Università, abbiamo analizzato tutti i pensieri raccolti, dai quali è emerso che la nostra società non è abituata a riflettere sul futuro in modo strutturato – spiega Valentina Marchesini, presidente della Fondazione Marchesini Act –. Il futuro è un concetto percepito da molti come vago e incontrollabile, che può trasformarsi, invece, in uno spazio ricco di possibilità. In quest’ottica, abbiamo deciso di dare vita a un appuntamento culturale ricorrente, aperto sia ai nostri collaboratori che alla cittadinanza, per riflettere insieme sui futuri possibili e ragionare su cosa ognuno di noi possa fare nel suo piccolo". "Act Now!" è il titolo scelto per la rassegna, che richiama all’azione e all’acronimo della Fondazione Marchesini Act. "Atelier dei Futuri: piccoli gesti di oggi che cambiano la storia di domani" è il sottotitolo che ha racchiuso gli obiettivi dell’evento.

A dare il via al format è stata Nicoletta Boldrini, facilitatrice e formatrice di Futures & Foresight, che ha condotto i partecipanti in un nuovo viaggio interattivo nel quale il Futures Thinking, disciplina per pensare al futuro in modo strutturato, ha fatto da bussola. È seguito un workshop, una sorta di grande gioco collettivo che ha portato le persone a tradurre l’immaginazione in responsabilità e azione nel presente. Organizzati in piccoli gruppi, i partecipanti hanno scelto una carta tra diverse immagini, ciascuno guidato da ciò che evocava maggiormente la propria idea di futuro. Partendo da questa consapevolezza, l’amministrazione di Pianoro ha lanciato, al termine dell’incontro, l’iniziativa "Radici di Comunità" che ha l’obiettivo di valorizzare i parchi del territorio. Il primo appuntamento si terrà sabato 11 ottobre, dalle ore 10 alle 12, e sarà dedicato alla cura dei due aree verdi "G. Nannetti" ed "Egeria" di Pian di Macina.

