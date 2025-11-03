Un gemellaggio per il Bologna e per lo sport

Il club di tifosi del Bologna Calderara Rossoblù e la società sportiva B4You basket Calderara asd si sono gemellate. La cerimonia del gemellaggio si è tenuta recentemente alla Casa della cultura Italo Calvino, alla presenza del sindaco Giampiero Falzone, dell’assessore comunale allo Sport Simone Cappelletti, di Salvatore Luciano Di Guida, presidente del club dei tifosi, di Jordan Losi presidente della società sportiva e di Magdalena Kozdron Losi, dirigente.

"Gemellaggio – ha detto nell’occasione il primo cittadino –, è sinonimo di legami, di amicizia, di identità e di coesione. Dunque bravi e forza Bologna sempre". Calderara Rossoblù conta 190 soci mentre B4You basket ha 110 iscritti. E tante sono le iniziative che il club di tifosi calderarese ha messo in campo.

Come quella del 2023 quando il club realizzò 200 foulard rossoblu con stampata la scritta: "Il Bologna ti aspetta... Rossoblù si nasce. Il foulard fu regalato ai neonati del comune di Calderara. "Il foulard – aveva spiegato Di Guida – rappresenta la voglia di far sì che il seme rossoblù cresca a che trasmetta passione nei confronti della nostra squadra. Passione che si spera si mantenga nel tempo. Dall’altra parte l’auspicio è quello che il Bologna ci dia sempre, come sta facendo, grandi soddisfazioni". Il club di tifosi Calderara Rossoblù è nato nel 2014, organizza cene e si dedica alla beneficenza.

Alcuni anni fa il club ha donato delle borracce ai bimbi di prima elementare sensibilizzando sul tema della plastica. E accompagna i bambini che partecipano all’iniziativa ‘Dall’Ara racconta’. Pur essendo un club abbastanza giovane, sicuramente si distingue per la qualità e l’originalità delle sue iniziative, rappresentando un esempio da seguire, nell’universo composito dei club di tifosi del Bologna.

