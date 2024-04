Un giardiniere manutentore esperto di mezzi agricoli

La risorsa si dovrà occupare di manutenzione e cura delle aree verdi di proprietà della società mediante l’utilizzo degli appositi attrezzi e macchine agricole. Si dovrà anche occupare della manutenzione di tali attrezzi e

macchine agricole. Preferibile pat. A, B, C / auto-motomunito/a. Preferibile esperienza lavorativa nella mansione e competenze di tipo meccanico per motore agricolo. Indispensabile Patentino per la guida di mezzi agricoli. Preferibile Diploma o Laurea in agraria. Annuncio rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso, ai sensi del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Luogo di lavoro: Minerbio, raggiungibile con i mezzi pubblici.

Contratto proposto: tempo determinato.

Orario: tempo pieno con orario 8:00-12:00 e 13:00-17:00. Per candidarsi: Dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante “Invia candidatura” e segui le istruzioni riportate.

Riferimento candidatura: 11662/2024. L’offerta scade il 17 aprile.