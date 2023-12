Un giardino alla partigiana. Ena Frazzoni

Oggi alle 10 l’area verde a Porta Saragozza, prospiciente viale Aldini, sarà intitolata Giardino Ena Frazzoni (1917-1975), partigiana e insegnante (foto). Alla cerimonia, la fascia tricolore sarà portata dal Presidente del Quartiere, alla presenza della Presidente dell’Anpi provinciale e di rappresentanti dell’Associazione delle Donne e dell’Istituto Parri. Luca Alessandrini, già direttore dell’Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, ricorderà la figura di Ena Frazzoni. Col nome di battaglia Nicoletta, Ena Frazzoni, laureata in lingue, rivestì nel comando militare della Resistenza l’incarico cruciale di coordinare la rete di staffette tra Bologna, Modena, Ferrara e Ravenna. Rischiò la vita ospitando in casa il comando militare Cumer e, a guerra finita, le fu riconosciuto il grado di capitano. Dopo gli anni dell’azione, lavorò per conservarne la memoria: pubblicò il libro Note di vita partigiana a Bologna e, unica donna, fu tra i fondatori di quello che diventerà l’Istituto Storico Parri E-R.