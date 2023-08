Un giardino per Alessandra Omaggio a Galante Garrone

L’allievo più famoso è Stefano Accorsi. Ma da lì sono usciti tanti attori che hanno segnato il teatro contemporaneo italiano, da Lunetta Savino a Saverio La Ruina, da Daria Deflorian a Renata Palminiello fino al nucleo di interpreti che diede vita alla compagnia di Leo de Berardinis: Francesca Mazza, Elena Bucci, Marco Sgrosso, Marco Cavicchioli... In quasi cinquant’anni di vita la Scuola di Teatro di Alessandra Galante Garrone ha formato generazioni di artisti, lavorando soprattutto sull’uso del corpo come disciplina fondamentale.

E così ha davvero un bel valore simbolico la scelta del Comune di intestare ad Alessandra (scomparsa il 24 marzo 2004) un giardino a poca distanza della Scuola che porta il suo nome. L’area verde si trova infatti fra via degli Ortolani, via Milano e via Mazzoni. "Un dono meraviglioso", commenta il marito Vittorio Franceschi che con lei fondò questa istituzione nel lontano 1976. "Diceva di non voler formare attori ma creatori – ricorda l’attore 86enne –. Forniva ai ragazzi le regole per rompere gli schemi. L’arte di insegnare è fatta di grammatica teatrale, molta pratica, sudore e soprattutto di ali per volare". E di ali Galante Garrone, attrice, danzatrice (si era diplomata alla scuola parigina di Lecoq) e sostenitrice in tempi non sospetti del Nouveau Cirque, ne ha donate tante. "Una innovatrice, una artista dei linguaggi performativi che ha dedicato la sua vita al teatro e alla pedagogia", dice la delegata alla cultura del Comune Elena Di Gioia. La scelta di Alessandra, quando abbandona Parigi all’inizio degli anni Settanta per arrivare in città, è quella di lavorare nei quartieri, di portare fra le gente i germi di una cultura nuova. E questo accade più o meno nel periodo in cui Franceschi decide di trasferire a Bologna la cooperativa Nuova Scena, dopo aver lasciato a Milano il gruppo legato a Dario Fo e Franca Rame. La Scuola di Teatro nasce dunque all’interno di Nuova Scena e si trasferisce, grazie ad un accordo con Ater, nell’edificio di via D’Azeglio, sotto il vecchio teatro La Ribalta, dove resterà 20 anni. "E’ stata la prima – dice il marito – a rompere gli schemi delle scuole di teatro tradizionali lavorando sul metodo Lecoq e sulla clolwnerie come possibilità espressiva nella prosa". Quando l’edificio di via D’Azeglio viene dichiarato inagibile, la Scuola si sposta nell’ex sede dell’ufficio di collocamento di via Leopardi per passare poi al teatro San Leonardo. Se ne andrà quando inizieranno i lavori di messa a norma per trasferirsi nell’attuale sede di via Ortolani. Il testimone di Galante Garrone, scomparsa nel 2004, è stato raccolto, oltre che da Franceschi, da Claudia Busi da anni direttrice della Scuola. Ma qual è l’eredità che ha lasciato? Risponde l’attore: "Con la Scuola ha saputo muovere le acque stagnanti di Bologna riempendo un vuoto in maniera del tutto personale".

Claudio Cumani