Un giardino per Paul Harris

Dopo un lungo percorso, iniziato dal presidente Piergiuseppe Montevecchi del Rotary Club Bologna Ovest nel 2015 e continuato nel 20212022 col presidente Carlo Covazzi, il sindaco Matteo Lepore ha ora concesso l’intitolazione del giardino in zona Navile a nome di Paul Harris, fondatore nel 1905 a Chicago del Rotary International. Domani alle 12, nel giardino in via del Sostegnazzo angolo via Paolo Frisi, cerimonia con l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari e il governatore D2072 Luciano Alfieri.